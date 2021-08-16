Даниил Медведев: на меня никогда не давила защита очков

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, испытывает ли он давление от предстоящей защиты 61% очков от своего рейтинга.
«На самом деле, я считаю, что очки защитить невозможно, их можно только выиграть. У нас существует гонка, скоро рейтинг ATP придёт к старому виду, где будут учитываться только 52 недели. Всё по факту: сколько очков ты в эти недели взял, таким и будешь стоять в рейтинге. Поэтому сейчас, если я не ошибаюсь, я вышел на третье место благодаря выигранному «Мастерсу», этот факт радует.
Никогда не думал о защите очков, это на меня не давило. Просто рад, что получилось на старте североамериканской серии выиграть «Мастерс». Календарь на конец год почти готов. Только недавно вот они добавили Санкт-Петербург и Москву двумя турнирами подряд после Индиан-Уэллса, который, я, естественно, пропускать не буду. Там надо будет что-то решать. Всё будет зависеть от результатов и самочувствия в конце сезона», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
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