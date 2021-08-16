Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: единственное, что сможет усилить мою игру на US Open — это адреналин

Даниил Медведев: единственное, что сможет усилить мою игру на US Open — это адреналин
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, сможет ли он усилить свою игру к старту US Open на фоне победы на «Мастерсе» в Торонто (Канада).

«Нет. Единственное, что сможет усилить игру – это адреналин. На US Open будут полные стадионы, мы знаем, как это иногда может мне мешать, а иногда – помогать. В любом случае это будет круто. Такой короткий промежуток остался, что ты уже не сможешь ничего добавить ни в игре, ни на тренировках. После Олимпиады у меня получилось провести семидневный блок интенсивных тренировок. За счёт этого в Торонто я мог и физически, и в плане тенниса себя хорошо чувствовать и прибавлять по ходу турнира. Естественно, перед Цинциннати таких тренировок не будет. Перед US Open – может, получится несколько дней», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Новость по теме
Даниил Медведев: на меня никогда не давила защита очков
Четвёртый «Мастерс» Медведева! Даниил в Торонто разобрался с самым высоким теннисистом Четвёртый «Мастерс» Медведева! Даниил в Торонто разобрался с самым высоким теннисистом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021