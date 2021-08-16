Даниил Медведев: единственное, что сможет усилить мою игру на US Open — это адреналин

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, сможет ли он усилить свою игру к старту US Open на фоне победы на «Мастерсе» в Торонто (Канада).
«Нет. Единственное, что сможет усилить игру – это адреналин. На US Open будут полные стадионы, мы знаем, как это иногда может мне мешать, а иногда – помогать. В любом случае это будет круто. Такой короткий промежуток остался, что ты уже не сможешь ничего добавить ни в игре, ни на тренировках. После Олимпиады у меня получилось провести семидневный блок интенсивных тренировок. За счёт этого в Торонто я мог и физически, и в плане тенниса себя хорошо чувствовать и прибавлять по ходу турнира. Естественно, перед Цинциннати таких тренировок не будет. Перед US Open – может, получится несколько дней», — сказал Медведев в эфире Eurosport.
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