Анастасия Павлюченкова не сыграет на турнире в Цинциннати из-за задержки в получении визы

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова не выступит на турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Цинциннати (США) с 16 по 22 августа, за неделю до старта US Open.

«Дорогие болельщики, мне пришлось отказаться от выступления на турнире в Цинциннати. Я всё ещё в Канаде и жду американскую визу. Надеюсь, я скоро получу её и буду там как раз к US Open», — написала Павлюченкова в своём «твиттере».

В Цинциннати Павлюченкова была посеяна под 16-м номером, в первом круге её ожидала американка Бернарда Пера.

На прошедших Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Павлюченкова в паре с соотечественником Андреем Рублёвым завоевала золотую медаль в миксте, обыграв в финале других россиян — Елену Веснину и Аслана Карацева.