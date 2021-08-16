Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати

Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати
Комментарии

Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака попала в неприятный инцидент перед стартом на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). На пресс-конференции, посвящённой открытию турнира, Осака расплакалась после вопроса одного из журналистов и ушла.

Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати

Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати

«Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то, что многое получаете от её внимания?», — спросил один из представителей местных СМИ в агрессивной манере. После этого японка расплакалась и покинула пресс-конференцию. Через некоторое время Наоми вернулась и продолжила отвечать на вопросы СМИ.

«Сама тема не была ужасной, но агрессивный тон незнакомого человека после того, как Наоми уже говорила в предыдущем ответе о том, что ей бывает трудно на пресс-конференциях — и всё пошло наперекосяк», — рассказал о произошедшем журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Новость по теме
«Тебе 23 года, ты здорова, какое давление?» Борис Беккер раскритиковал Наоми Осаку
«Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос» «Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021