Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати

Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака попала в неприятный инцидент перед стартом на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). На пресс-конференции, посвящённой открытию турнира, Осака расплакалась после вопроса одного из журналистов и ушла.

Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати

«Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то, что многое получаете от её внимания?», — спросил один из представителей местных СМИ в агрессивной манере. После этого японка расплакалась и покинула пресс-конференцию. Через некоторое время Наоми вернулась и продолжила отвечать на вопросы СМИ.

«Сама тема не была ужасной, но агрессивный тон незнакомого человека после того, как Наоми уже говорила в предыдущем ответе о том, что ей бывает трудно на пресс-конференциях — и всё пошло наперекосяк», — рассказал о произошедшем журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».