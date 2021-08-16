Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака попала в неприятный инцидент перед стартом на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США). На пресс-конференции, посвящённой открытию турнира, Осака расплакалась после вопроса одного из журналистов и ушла.
Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати
«Почему вы не любите общаться с прессой, несмотря на то, что многое получаете от её внимания?», — спросил один из представителей местных СМИ в агрессивной манере. После этого японка расплакалась и покинула пресс-конференцию. Через некоторое время Наоми вернулась и продолжила отвечать на вопросы СМИ.
«Сама тема не была ужасной, но агрессивный тон незнакомого человека после того, как Наоми уже говорила в предыдущем ответе о том, что ей бывает трудно на пресс-конференциях — и всё пошло наперекосяк», — рассказал о произошедшем журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
- 16 августа 2021
-
22:28
-
22:11
-
21:37
-
21:03
-
20:44
-
20:01
-
17:44
-
15:14
-
13:08
-
12:59
-
12:43
-
12:37
-
11:50
-
11:28
-
11:10
-
10:58
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:23
-
09:13
-
08:52
-
08:24
-
08:13
-
08:09
-
04:34
-
02:55
-
02:21
-
01:37
-
00:59
-
00:39
- 15 августа 2021
-
22:33
-
21:46
-
20:48
-
14:42