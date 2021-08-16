Агент Осаки жёстко раскритиковал журналиста, который довёл Наоми до слёз

Агент второй ракетки мира, японки Наоми Осаки Стюарт Дугид раскритиковал журналиста, задавшего вопрос его клиентке, после которого Осака не сдержала слёз и на время покинула пресс-конференцию в Цинциннати (США).
«Это хулиган. Он издевается, а не работает. Из-за таких, как он, отношения между прессой и теннисистами сильно напряжены. Что ей даёт внимание СМИ? Вы слишком много о себе возомнили! Это прозрачный намёк на то, что Наоми обязана своим успехом вне корта средствам массовой информации. Не будьте такими себялюбивыми!» — приводит слова Дугида журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
На турнире категории WTA-1000 в Цинциннати Осака посеяна под вторым номером. Во втором круге она сыграет с победительницей матча Кори Гауфф (США) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй).
- 16 августа 2021
-
22:28
-
22:11
-
21:37
-
21:03
-
20:44
-
20:01
-
17:44
-
15:14
-
13:08
-
12:59
-
12:43
-
12:37
-
11:50
-
11:28
-
11:10
-
10:58
-
09:57
-
09:52
-
09:46
-
09:23
-
09:13
-
08:52
-
08:24
-
08:13
-
08:09
-
04:34
-
02:55
-
02:21
-
01:37
-
00:59
-
00:39
- 15 августа 2021
-
22:33
-
21:46
-
20:48
-
14:42