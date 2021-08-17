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Хачанов победил Андерсона и вышел во 2-й круг турнира в Цинциннати

Хачанов победил Андерсона и вышел во 2-й круг турнира в Цинциннати
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Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Цинциннати победил южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Следующим соперником Хачанова станет Феликс Оже-Альяссим из Канады, победивший венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 6:3.

Цинциннати (м). 1-й круг
17 августа 2021, вторник. 04:35 МСК
Кевин Андерсон
76
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Карен Хачанов
30
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Ранее на турнире российский теннисист Аслан Карацев вместе с сербом Душаном Лайовичем в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати уступили сальвадорцу Марсело Аревало и итальянцу Фабио Фоньини. Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 9:11. Карацев и Лайович сделали пять эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовали три брейк-пойнта из восьми.

В первом круге одиночного разряда Аслан Карацев встретится с хорватом Марином Чиличем.

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