Хачанов победил Андерсона и вышел во 2-й круг турнира в Цинциннати
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Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге турнира в Цинциннати победил южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:2, 6:4.
Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Следующим соперником Хачанова станет Феликс Оже-Альяссим из Канады, победивший венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6, 6:3.
Цинциннати (м). 1-й круг
17 августа 2021, вторник. 04:35 МСК
76
Кевин Андерсон
К. Андерсон
Окончен
0 : 2
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30
Карен Хачанов
К. Хачанов
Ранее на турнире российский теннисист Аслан Карацев вместе с сербом Душаном Лайовичем в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати уступили сальвадорцу Марсело Аревало и итальянцу Фабио Фоньини. Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 9:11. Карацев и Лайович сделали пять эйсов и шесть двойных ошибок, а также реализовали три брейк-пойнта из восьми.
В первом круге одиночного разряда Аслан Карацев встретится с хорватом Марином Чиличем.
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