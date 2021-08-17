Екатерина Александрова проиграла на старте турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Цинциннати (США). На старте соревнований она проиграла американке Дженнифер Брэйди, посеянной под 13-м номером, со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Александрова 7 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Брэйди поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Ранее в первом круге поражение потерпела россиянка Дарья Касаткина. В основной сетке также сыграют Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Турнир в Цинциннати завершится 22 августа.