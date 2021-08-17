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Екатерина Александрова проиграла на старте турнира в Цинциннати

Екатерина Александрова проиграла на старте турнира в Цинциннати
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Цинциннати (США). На старте соревнований она проиграла американке Дженнифер Брэйди, посеянной под 13-м номером, со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Александрова 7 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в третий круг Брэйди поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Ранее в первом круге поражение потерпела россиянка Дарья Касаткина. В основной сетке также сыграют Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Турнир в Цинциннати завершится 22 августа.

Цинциннати (ж). 1-й круг
17 августа 2021, вторник. 06:25 МСК
Екатерина Александрова
35
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Дженнифер Брэйди
14
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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