Екатерина Александрова проиграла на старте турнира в Цинциннати
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться во второй круг турнира в Цинциннати (США). На старте соревнований она проиграла американке Дженнифер Брэйди, посеянной под 13-м номером, со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Александрова 7 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и не реализовала ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету её соперницы 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в третий круг Брэйди поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Ранее в первом круге поражение потерпела россиянка Дарья Касаткина. В основной сетке также сыграют Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Турнир в Цинциннати завершится 22 августа.
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