«Его игра выглядит неуклюжей». Энди Маррей оценил стиль тенниса Даниила Медведева

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», британец Энди Маррей назвал теннисистов, за которыми ему интересно наблюдать, и оценил стиль игры россиянина Даниила Медведева.

«Мне нравится следить за Корентеном Муте, за Гаэлем Монфисом и Ником Кирьосом, когда он увлечён игрой. Когда Ник не вошёл в игру, мне самому не нравится за этим наблюдать. Но когда он весь в игре, это настоящее удовольствие.

Интересно следить за молодыми игроками. Мне очень нравится следить за игрой Медведева. Он очень интересный теннисист, который действует разнообразно. Его игра выглядит неуклюжей. Однако Даниил очень умно действует на корте. Мне это нравится, нравятся люди, которые думают на корте», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

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