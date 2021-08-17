Отец Роджера Федерера: мой сын до сих пор живёт ради тенниса

Роберт Федерер, отец швейцарского теннисиста Роджера Федерера, заявил, что его сын по-прежнему хочет играть в теннис.

«Это просто здорово, что он всё еще живёт ради тенниса. И вы видите, за что он борется, все усилия по восстановлению после травмы — это достойно восхищения. Роджер живёт своей мечтой», — приводит слова Роберта Tennis Head.

«Он, безусловно, следует своему инстинкту и любви к спорту. Кроме того, его тело относительно хорошо справлялось с этим на высоком уровне в течение последних 25 лет.

Обсуждал ли он с нами свой уход из спорта? Это личные вещи, которые остаются в семье», — добавила мать спортсмена Линетт Федерер.

Напомним, недавно Роджер Федерер заявил, что пропустит US Open и остаток сезона, так как решил сделать ещё одну операцию на колене, после которой ему потребуется восстановление.