Энди Маррей: считаю, что Даниил Медведев будет следующей первой ракеткой мира

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей предположил, что россиянин Даниил Медведев сменит серба Новака Джоковича на вершине рейтинга ATP.

«Я считаю, что Медведев будет следующей первой ракеткой мира. Может быть, для этого ему потребуется добиться большей стабильности в игре на грунте. Но у него отличные шансы.

Из юных игроков мне также нравится Карлос Алкарас Гарфия. Он очень хорош. У него есть шансы стать первой ракеткой мира в будущем", — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

В новом рейтинге ATP от 16 августа россиянин Даниил Медведев занимает вторую строчку, испанец Карлос Алкарас Гарфия — 55-ю. Бывшая первая ракетка мира Маррей располагается на 105-й позиции.

Новость по теме «Его игра выглядит неуклюжей». Энди Маррей оценил стиль тенниса Даниила Медведева