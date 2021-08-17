Анастасии Павлюченковой одобрили американскую визу для людей с выдающимися способностями

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова получила предварительное одобрение на визу в США, сообщает журналист Джон Вертхейм в своём «твиттере».
Теннисистка получит визу для людей «с выдающимися способностями». Как только ей удастся это сделать, она попытается попасть на приём в посольство страны в Канаде, где осталась после выступления в Монреале. Если всё пройдёт успешно, то Анастасия примет участие в US Open, который начнётся в конце августа.
Напомним, ранее теннисистка была вынуждена отказаться от участия в турнире в Цинцинатти, где была посеяна под 16-м номером.
На прошедших Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Павлюченкова в паре с соотечественником Андреем Рублёвым завоевала золотую медаль в миксте, обыграв в финале других россиян — Елену Веснину и Аслана Карацева.
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