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Стефанос Циципас: я больше не маленький мальчик

Стефанос Циципас: я больше не маленький мальчик
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что помогает ему чувствовать себя более уверенным.

«Думаю, что личностный рост начинается за пределами теннисного корта, а уже затем проявляется в уровне тенниса, который ты демонстрируешь.

Я больше не маленький мальчик. Когда мне исполнился 21 год, я почувствовал, что всё изменилось. Моя девушка помогла мне обзавестись новым гардеробом и задуматься по поводу своей индивидуальности. После этого я стал всё больше следить за модой и создавать свой собственный стиль. Я начал ощущать, что мне это приносит удовольствие и помогает чувствовать себя увереннее», — сказал грек в интервью Voque.

Напомним, на прошедшем турнире в Монреале грек добрался до полуфинала, где уступил американцу Райлли Опелке.

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