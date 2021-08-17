Олимпийская чемпионка Елена Веснина получила в подарок квартиру от главы города Сочи Алексея Копайгородского.
«За высокие достижения в спорте олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, Почетный гражданин города Сочи Елена Веснина от имени администрации города награждена квартирой, чтобы спортсменка могла жить и работать на курорте, развивая Академию тенниса
Для Сочи очень почетно, что именно наша землячка завоевала олимпийскую медаль. Большой теннис всегда был и остается популярным видом спорта на курорте. Теннисные школы есть в Адлерском и Центральном районах. Там занимаются более 2000 сочинцев. Безусловно, для подготовки будущих олимпийских чемпионов нам необходимо создавать новые комфортные и современные тренировочные базы», — цитирует Копайгородского пресс-служба города Сочи.
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