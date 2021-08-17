Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Возраст берёт своё». Медведев отреагировал на решение Федерера досрочно завершить сезон

«Возраст берёт своё». Медведев отреагировал на решение Федерера досрочно завершить сезон
Комментарии

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение 40-летнего швейцарца Роджера Федерера перенести операцию на колене и досрочно завершить сезон.

«Всем очень жаль. Мы любим смотреть за его игрой. Я не знаю, какие у него проблемы с коленом. Я не врач. Возраст берёт своё. Надеюсь, он ещё вернётся в тур. Он сам этого хочет. Этого хотят все.

Конечно, как только он вернётся, мы постараемся каждый раз обыгрывать его. Да, это Роджер, но мы будем сражаться. Я желаю ему здоровья и скорейшего восстановления. Хочется вновь увидеть его в туре, но никогда не знаешь, что случится в будущем», — приводит слова Медведева ASAP Sports.

Федерер не выходил на корт после Уимблдона, в четвертьфинале которого он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Новость по теме
«Его игра выглядит неуклюжей». Энди Маррей оценил стиль тенниса Даниила Медведева
Новость по теме
Даниил Медведев опубликовал пост после победы в Торонто, пресс-служба ATP отреагировала
Четвёртый «Мастерс» Медведева! Даниил в Торонто разобрался с самым высоким теннисистом Четвёртый «Мастерс» Медведева! Даниил в Торонто разобрался с самым высоким теннисистом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021