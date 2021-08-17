«Возраст берёт своё». Медведев отреагировал на решение Федерера досрочно завершить сезон

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение 40-летнего швейцарца Роджера Федерера перенести операцию на колене и досрочно завершить сезон.

«Всем очень жаль. Мы любим смотреть за его игрой. Я не знаю, какие у него проблемы с коленом. Я не врач. Возраст берёт своё. Надеюсь, он ещё вернётся в тур. Он сам этого хочет. Этого хотят все.

Конечно, как только он вернётся, мы постараемся каждый раз обыгрывать его. Да, это Роджер, но мы будем сражаться. Я желаю ему здоровья и скорейшего восстановления. Хочется вновь увидеть его в туре, но никогда не знаешь, что случится в будущем», — приводит слова Медведева ASAP Sports.

Федерер не выходил на корт после Уимблдона, в четвертьфинале которого он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

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