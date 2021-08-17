Белинда Бенчич: после победы на ОИ мои мечты уже сбылись – теперь я могу расслабиться

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, ставшая олимпийской чемпионкой в одиночном разряде и серебряным призёром в парном разряде на Играх-2020 в Токио, поделилась впечатлениями от успеха в Японии перед турниром в Цинцинатти.

«Все хотят потрогать мою медаль. Я чувствую, что она уже немного царапается. Поскольку у меня их две, они царапаются друг о друга. Теперь я очень осторожна в этом вопросе.

Стать олимпийской чемпионкой — для меня это уже удивительно. Если завтра я завершу свою карьеру, то буду очень довольна всем.

На Олимпиаде царила такая позитивная атмосфера, из-за этого о самом теннисе я думала не так много. Конечно, не обходилось без волнения, но это скорее из-за ответственности. Для меня Олимпиада очень много значит, и я так говорю не потому, что победила в ней.

Мне всегда было интересно, каково это – получить матчбол в таком финале: «Большого шлема» или Олимпиады? Как его вообще можно сыграть? А теперь я знаю. Недавно слышала хорошую цитату: если постоянно давать своей удаче шанс проявить себя, то придёт момент, когда она вернёт должок и ответит тем же. Это моя цель.



А вообще я хочу просто играть свободно и получать от тенниса удовольствие. Мои мечты уже сбылись – теперь я могу расслабиться и работать спокойно. Я не хочу сейчас кидаться придумывать себе новую мечту», — приводит слова Бенчич официальный сайт WTA.