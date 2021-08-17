Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева на «Мастерсе» в Торонто (Канада). В финальном матче уроженец Москвы обыграл представителя США Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3.
«Медведев очень цельно провёл второй и третий сеты с Хуркачем, без спадов, и забирал всё на тай-брейке. В финале же с Опелкой мы увидели очень цельную игру от Даниила. Он сейчас в форме и подходит к US Open в отличном состоянии. Медведев обрёл психологическую устойчивость, надеюсь, дальше будет не хуже», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Медведев завоевал 12-й титул в карьере и третий в сезоне-2021. Ранее Даниил побеждал на соревнованиях на Мальорке и в Марселе. В рейтинге ATP Медведев занимает вторую строчку.
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