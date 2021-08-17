Шамиль Тарпищев объяснил, почему у Павлюченковой возникли проблемы с визой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему у первой ракетки страны Анастасии Павлюченковой возникли проблемы с получением американской визы. По этой причине она была вынуждена сняться с турнира в Цинциннати.

«Проблемы с визой были у Медведева и Павлюченковой, начались они за неделю до Олимпиады. У Насти было получение визы 13 июля в Берлине, а у Даниила — 16 июля в Брюсселе. Мы не могли перенести эти даты, навстречу им не пошли. Может, Медведев неудачно сыграл именно из-за этого, пропустил подготовительный сбор.

Настя же поехала на сборы, пропустила дату визы и добивалась её после Олимпиады. Вот почему получилась такая ситуация. Сейчас у Анастасии проблема с визой решилась, мы её увидим на US Open», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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