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Журналист, который довёл Наоми Осаку до слёз, подвергся травле в социальных сетях

Журналист, который довёл Наоми Осаку до слёз, подвергся травле в социальных сетях
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Журналист Cincinnati Enquirer Пол Догерти, вопрос которого довёл вторую ракетку мира японку Наоми Осаку до слёз, подвергся жёсткой травле в социальных сетях.

Напомним, на пресс-конференции, посвящённой старту турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), Догерти спросил у Осаки, как она сочетает свою неприязнь к общению с журналистами и необходимость освещения журналистами её интересов вне корта. Осака коротко ответила, расплакалась и на некоторое время покинула пресс-конференцию.

В «твиттер» Догерти поступает огромное количество оскорблений и угроз.

«Ты сторонник превосходства белой расы».

«Надеюсь, что всё плохое в этой жизни случится с тобой».

«Поднимись на крышу и проверь, умеешь ли ты летать».

«Молюсь, чтобы бог разрушил всё, что ты считаешь священным, начиная с твоей семьи».

«Карма существует, просто помни об этом», — написали пользователи.

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