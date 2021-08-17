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Симона Халеп одержала первую победу в туре после трёхмесячного перерыва

Симона Халеп одержала первую победу в туре после трёхмесячного перерыва
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Румынка Симона Халеп одержала первую победу после трёхмесячного перерыва, который был связан с травмой икроножной мышцы.

В матче первого круга на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Халеп (12) в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Халеп 11 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы – 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем раунде Халеп сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США) – Камилла Джорджи (Италия).

Отметим, что Халеп вернулась в тур на турнире в Монреале (Канада), где на старте уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 4:6, 4:6.

Цинциннати (ж). 1-й круг
17 августа 2021, вторник. 18:10 МСК
Магда Линетт
44
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		3 6
         
Симона Халеп
13
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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