Симона Халеп одержала первую победу в туре после трёхмесячного перерыва

Румынка Симона Халеп одержала первую победу после трёхмесячного перерыва, который был связан с травмой икроножной мышцы.
В матче первого круга на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) Халеп (12) в трёх сетах обыграла представительницу Польши Магду Линетт со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Халеп 11 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету её соперницы – 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.
В следующем раунде Халеп сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США) – Камилла Джорджи (Италия).
Отметим, что Халеп вернулась в тур на турнире в Монреале (Канада), где на старте уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 6:2, 4:6, 4:6.
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