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Стефанос Циципас: я вырос, я больше не мальчик

Стефанос Циципас: я вырос, я больше не мальчик
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Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, как повлияло на него взросление. 12 августа греку с русскими корнями исполнилось 23 года. Циципас — финалист Открытого чемпионата Франции — 2021, победитель 7 турниров на уровне ATP, в том числе Итогового чемпионата в 2019 году.

«Я вырос. Я больше не мальчик. Когда мне исполнилось 21, я почувствовал, что что-то изменилось.

Гардероб у меня был довольно слабый, и я не понимал, что мне нужно делать. Но я хотел в этом прибавлять, и мы постарались создать мне стиль. Я стал больше тратиться на одежду, и это помогло мне выглядеть и чувствовать себя лучше. Сейчас у меня всё идёт хорошо. Если я продолжу работать и проявлять настойчивость, то чувствую, что смогу посетить классные места, где я ещё не был», — приводит слова Циципаса Vogue.

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