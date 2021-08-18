Аслан Карацев проиграл в первом круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл на старте турнира в Цинциннати. В матче первого круга россиянин уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 5:7, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время хорват сделал 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету Карацева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Ранее на Карацев вместе с сербом Душаном Лайовичем в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати уступили сальвадорцу Марсело Аревало и итальянцу Фабио Фоньини.

Турнир в Цинциннати продлится до 22 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.