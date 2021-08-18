Аслан Карацев проиграл в первом круге турнира в Цинциннати
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл на старте турнира в Цинциннати. В матче первого круга россиянин уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 5:7, 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время хорват сделал 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету Карацева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
Ранее на Карацев вместе с сербом Душаном Лайовичем в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати уступили сальвадорцу Марсело Аревало и итальянцу Фабио Фоньини.
Турнир в Цинциннати продлится до 22 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
02:59
-
00:51
-
00:32
- 17 августа 2021
-
22:24
-
21:36
-
20:32
-
17:47
-
16:48
-
16:43
-
16:04
-
14:56
-
13:56
-
12:47
-
12:00
-
11:11
-
10:35
-
10:33
-
10:09
-
09:56
-
08:15
-
06:14
-
05:33
- 16 августа 2021
-
22:28
-
22:11
-
21:37
-
21:03
-
20:44
-
20:01
-
17:44
-
15:14
-
13:08
-
12:59
-
12:43
-
12:37
-
11:50
Партнерский контент