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Аслан Карацев проиграл в первом круге турнира в Цинциннати

Аслан Карацев проиграл в первом круге турнира в Цинциннати
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл на старте турнира в Цинциннати. В матче первого круга россиянин уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 5:7, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время хорват сделал 8 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнта. На счету Карацева 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Ранее на Карацев вместе с сербом Душаном Лайовичем в первом круге парного разряда турнира в Цинциннати уступили сальвадорцу Марсело Аревало и итальянцу Фабио Фоньини.

Турнир в Цинциннати продлится до 22 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 3 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Цинциннати (м). 1-й круг
17 августа 2021, вторник. 21:00 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Марин Чилич
39
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Комментарии
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