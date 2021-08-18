Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сыграет с Квитовой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Цинциннати. В первом круге россиянка обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету Кудерметовой 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Итальянка, в свою очередь, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Кудерметова сыграет с Петрой Квитовой, которая в своём матче первого круга обыграла американку Мэдисон Кис.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.