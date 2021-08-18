Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сыграет с Квитовой

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати, где сыграет с Квитовой
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Цинциннати. В первом круге россиянка обыграла представительницу Италии Ясмине Паолини со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету Кудерметовой 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Итальянка, в свою очередь, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Кудерметова сыграет с Петрой Квитовой, которая в своём матче первого круга обыграла американку Мэдисон Кис.

Турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.

Цинциннати (ж). 1-й круг
18 августа 2021, среда. 02:20 МСК
Вероника Кудерметова
33
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Ясмине Паолини
98
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021