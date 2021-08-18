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Самсонова вылетела в первом круге турнира в Цинциннати, уступив Азаренко в двух сетах

Самсонова вылетела в первом круге турнира в Цинциннати, уступив Азаренко в двух сетах
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В Цинциннати (США) на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт» состоялся матч 1/32 финала турнира категории WTA 1000, в котором встретились 22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова (52-е место рейтинга) и именитая 32-летняя представительница Беларуси Виктория Азаренко (15-е место рейтинга). Встреча завершилась победой Азаренко в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 10 минут.

Азаренко удалось трижды подать навылет, в то время как Самсоновой – ни разу. По двойным ошибкам впереди Людмила – 5-0, а вот по реализованным брейк-пойнтам преимущество на стороне Виктории – 71% (5 из 7) против 40% (2 из 5).

Во втором круге турнира в Цинциннати Виктория Азаренко встретится с американкой Элисон Риске (37-е место рейтинга).

Напомним, что турнир в Цинциннати пройдёт с 16 по 22 августа. Его призовой фонд составляет $ 2,1 млн.

Цинциннати (ж). 1-й круг
18 августа 2021, среда. 05:35 МСК
Людмила Самсонова
52
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
15
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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