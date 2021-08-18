Стефанос Циципас: попасть в топ-3 было моей целью с начала года

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал недавнее попадание в топ-3.





«Стать номером 3 — это очень важно, это имеет большое значение. В карьере не так много захватывающих моментов, подобных этому. Когда я увидел себя третьим в рейтинге, я был ошеломлён этим. Это было прекрасное чувство. Это добавляет некоторую ценность тем усилиям, которые я приложил, чтобы достичь этого. Это подталкивает меня к тому, чтобы сохранить этот уровень, хотеть пройти как можно дальше по сетке в следующих турнирах, и это была моя первоначальная цель с начала года — попасть в тройку лучших. Теперь вторая фаза этой цели состоит в том, чтобы остаться там. Рейтинги существуют не просто так, они важны. Я думаю, что следующим шагом будет первое место, до которого, надеюсь, я когда-нибудь доберусь.

Мой главный приоритет — далеко продвигаться на турнирах, играть в хороший теннис. Я уже говорил, что не стремлюсь к титулам. Я не собираюсь идти и выигрывать каждый из них. Я хочу попадать на стадии турниров, где смогу набрать много очков. Я стремлюсь заработать много очков. Наибольшее количество очков можно набрать, начиная с полуфиналов, и я хочу стремиться к этому. Если я достигну полуфинала, я не собираюсь останавливаться.

Я знаю, что все турниры имеют разные условия, к которым нужно приспосабливаться. В некоторых местах более влажно. Моя основная цель — найти этот баланс, найти быструю адаптацию при переходе с одного турнира на другой без пробелов для моей игры", — приводит слова Циципаса АТР.