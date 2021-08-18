Берреттини: мне нужно играть как можно больше, чтобы привести себя в наилучшую форму

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу в матче второго круга турнира в Цинциннати (США) с представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом.

«Я рад за победу. Думаю, что я действительно хорошо подавал. Мои удары не работали так, как я хотел, но я с самого начала знал, что прошло много времени с тех пор, как я играл, особенно на харде, поэтому я ожидал, что буду чувствовать себя немного странно. Самое главное, что я боролся за каждое очко, пытался поставить себя в условия, в которых я мог бы выиграть матч. Это то, чему я больше всего рад.

Я видел статистику, я пробежал больше, чем Рамос, что довольно странно для моей игры. Но сегодня я почувствовал, что должен это сделать, чтобы выиграть встречу, и я действительно рад, что у меня будет шанс сыграть ещё один матч, потому что это то, что мне нужно. Мне нужно играть как можно больше, чтобы привести себя в наилучшую форму», — приводит слова Берреттини АТР.

Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5 в пользу итальянца. В следующем матче он сыграет с россиянином Кареном Хачановым или Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.