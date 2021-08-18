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Даниил Медведев рассказал, «Мастерс» в каком городе он хотел бы выиграть больше всего

Даниил Медведев рассказал, «Мастерс» в каком городе он хотел бы выиграть больше всего
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими предпочтениями о серии «Мастерс».

«Мой любимый город-организатор «Мастерсов» — Шанхай, потому что у меня остались хорошие воспоминания оттуда. Сначала я сыграл там в «Челленджере». Это был мой лучший результат на «Челленджере» в то время, я дошёл до полуфинала. Мне очень понравился город. А потом я выиграл там свой «Мастерс 1000». Это сделало город ещё лучше.

Больше всего я бы хотел выиграть «Мастерс» в Майами. Мне очень нравится турнир, может быть, это мой второй любимый «Мастерс». Мне также нравится этот город. В первый раз, когда я поехал в Майами, мне очень понравилось его расположение. Повсюду океан. Вы можете перемещаться с острова на остров по мостам. Пляжи повсюду.

Помню свой дебют на «Мастерсах». Это было в Индиан-Уэллсе, и я заболел мононуклеозом и ангиной. Мне было нехорошо. Я проиграл Михаилу Южному и чувствовал себя ужасно. После этого события я не играл два месяца, потому что восстанавливался», — приводит слова Медведева АТР.

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