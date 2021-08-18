Даниил Медведев: я хотел бы сыграть с Рафаэлем Надалем на грунте на одном из турниров

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своих победах на турнирах серии «Мастерс».
«Своей лучшей победой на „Мастерс“ я считаю победу в матче с Новаком Джоковичем в Цинциннати в 2019 году, потому что это позволило мне выйти в финал и выиграть турнир. Я проиграл первый сет и был безумно уставшим после всего, что происходило тем летом 2019 года. Но мне удалось его обыграть. Я чувствовал, что это был, возможно, один из двух лучших сетов, которые я сыграл, особенно в то время. Это был действительно отличный матч.
Матч мечты? Я хотел бы сыграть с Рафаэлем Надалем на одном из турниров на грунтовых кортах. У меня, вероятно, было бы не так много шансов, сыграть с Рафой на грунте — это большой вызов. До сих пор у меня не было такой встречи, так что это был бы отличный матч. Я хочу бросить вызов, который почти невозможно выполнить, но есть люди, которые сделали это — люди моего возраста, — поэтому я хочу попробовать.
Самым сложным матчем, который я играл на «Мастерс» была встреча в Торонто с Феликсом Оже-Альяссимом. Он был очень молод и перспективен, не входил в топ-100. На самом деле я плохо себя чувствовал на том турнире, но это был второй раз, когда я вышел в третий раунд на «Мастерс». Я выиграл 9:7 на тай-брейке финального сета. Это был адский поединок, и действительно тяжёлый", — приводит слова Медведева АТР.
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