Даниил Медведев: в парках развлечений мне очень страшно

Российский теннисист Даниил Медведев в преддверии выступления на турнире в Цинциннати (США) рассказал о самом любимом воспоминании об этом городе.
«Это было забавно. В Цинциннати есть парк аттракционов „Остров королей“. Мы с женой, которая в то время была моей девушкой, поехали туда после того, как я проиграл свой матч. Я думаю, что проиграл тогда в первом раунде. Мне нравятся аквапарки, но в парках развлечений мне очень страшно.
Я подумал: „Хорошо, теперь я взрослый. Это будет легко“. Первое, что мы сделали, пошли на аттракцион, где ты болтаешься вверх ногами в воздухе. Это была адская поездка. У меня был бумажник и телефон в теннисных шортах, так что мне очень повезло, что бумажник всё ещё был при мне, потому что я не придерживал свои шорты. Это была, наверное, самая страшная поездка в моей жизни. На сто процентов.
Но свой телефон я потерял. У меня не было телефона в течение месяца после этого, потому что я не хотел покупать новый, однако мне всё же очень повезло, что у меня остался кошелек с удостоверением личности, правами и кредитными картами. Иначе не знаю, как бы я вернулся. Затем мы отправились на вторую поездку, это были американские горки. Я почти потерял сознание. Я был белым. Это была действительно забавная история», — приводит слова Медведева АТР.
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