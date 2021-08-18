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Кори Гауфф: я многому научилась в матчах с Наоми Осакой

Кори Гауфф: я многому научилась в матчах с Наоми Осакой
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Американская теннисистка Кори Гауфф перед матчем с японкой Наоми Осакой на турнире в Цинциннати (США) рассказала, чему научили её их предыдущие встречи.

«На самом деле, я определённо многому научилась в обоих матчах с Осакой. Во втором матче я поняла, что могу хорошо выступать под давлением, и что мне действительно намного веселее на корте, я получаю больше удовольствия, когда стараюсь не зацикливаться на ожиданиях других людей и на своих собственных. Я действительно не могла найти этот баланс до нашего матча на Открытом чемпионате Австралии-2020», — приводит слова Гауфф WTA.

Осака победила Гауфф в третьем раунде Открытого чемпионата США 2019 года со счетом 6:3, 6:0, но на следующем крупном турнире — Открытом чемпионате Австралии 2020 года американка взяла реванш в том же раунде, обыграв Наоми со счётом 6:3, 6:4.

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