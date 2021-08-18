Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим выбыл до конца сезона

Доминик Тим выбыл до конца сезона
Комментарии

Австрийский теннисист Доминик Тим объявил, что он не только пропустит US Open, который начнётся через две недели, но и остаток сезона.

«Мне очень жаль, что я не могу защитить титул в Нью-Йорке. Я ещё не оправился от травмы запястья, которую получил на Мальорке в июне.

В течение последних шести недель я следовал всем медицинским советам, носил шину и медленно начал возобновлять тренировки на корте. Реабилитация прошла очень хорошо, но на прошлой неделе я почувствовал боль, подобную той, что была на Мальорке, когда я ударил справа. Я сразу же пошёл к врачу, и после нескольких тестов и объяснений стало ясно, что моему запястью всё ещё нужно больше времени. Мы выбрали консервативную терапию, я буду носить шину снова в течение нескольких недель, прежде чем снова начну медленно тренироваться.

Это было очень трудное решение, но определённо правильное в долгосрочной перспективе, потому что я надеюсь, что впереди у меня будет долгая карьера», — приводит слова Тима Laola1.

Тим получил разрыв сухожилия и связанной с ним суставной сумки на турнире на Мальорке 22 июня этого года и с тех пор не играл ни одного матча.

Новость по теме
Медведев сыграет на Кубке Лэйвера в одной команде с Федерером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021