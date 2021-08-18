Доминик Тим выбыл до конца сезона

Австрийский теннисист Доминик Тим объявил, что он не только пропустит US Open, который начнётся через две недели, но и остаток сезона.
«Мне очень жаль, что я не могу защитить титул в Нью-Йорке. Я ещё не оправился от травмы запястья, которую получил на Мальорке в июне.
В течение последних шести недель я следовал всем медицинским советам, носил шину и медленно начал возобновлять тренировки на корте. Реабилитация прошла очень хорошо, но на прошлой неделе я почувствовал боль, подобную той, что была на Мальорке, когда я ударил справа. Я сразу же пошёл к врачу, и после нескольких тестов и объяснений стало ясно, что моему запястью всё ещё нужно больше времени. Мы выбрали консервативную терапию, я буду носить шину снова в течение нескольких недель, прежде чем снова начну медленно тренироваться.
Это было очень трудное решение, но определённо правильное в долгосрочной перспективе, потому что я надеюсь, что впереди у меня будет долгая карьера», — приводит слова Тима Laola1.
Тим получил разрыв сухожилия и связанной с ним суставной сумки на турнире на Мальорке 22 июня этого года и с тех пор не играл ни одного матча.
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