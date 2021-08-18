Александр Зверев: мне 24 года, я уже не на том этапе, когда учусь играть в теннис

Олимпийский чемпион из Германии Александр Зверев перед началом своего выступления на турнире в Цинциннати (США) рассказал о борьбе за титулы теннисистов из нового поколения.

«Я прошёл стадию обучения. Сейчас мне 24 года. Я уже не на том этапе, когда учусь играть в теннис. Но, конечно, каждый день учусь на разных примерах, своём опыте и в разных ситуациях. Думаю, многие ребята сейчас находятся на той стадии, когда мы пытаемся бороться за самые крупные титулы в мире. И, если посмотреть на победителей «Мастерсов» в этом году, на каждом турнире выигрывали разные игроки. Поэтому думаю, что сейчас есть много парней, которые жаждут большего», — приводит слова Александра Зверева сайт АТР Tour.

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