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Карен Хачанов проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Карен Хачанов проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Во втором раунде Хачанов в трёх сетах уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму (12) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1 заработанного. На счету канадца — 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Цинциннати (м). 2-й круг
18 августа 2021, среда. 17:15 МСК
Карен Хачанов
30
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 5 		6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
17
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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