Карен Хачанов проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Во втором раунде Хачанов в трёх сетах уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму (12) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 54 минуты. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1 заработанного. На счету канадца — 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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