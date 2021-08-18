Вероника Кудерметова потерпела поражение от Петры Квитовой на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.

Во втором раунде соревнований Кудерметова в двух сетах проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой (11) со счётом 2:6, 4:6. Поединок продлился 1 час 21 минуту. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Квитовой — 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде Квитова сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.