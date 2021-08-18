Вероника Кудерметова потерпела поражение от Петры Квитовой на турнире в Цинциннати
Поделиться
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.
Во втором раунде соревнований Кудерметова в двух сетах проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой (11) со счётом 2:6, 4:6. Поединок продлился 1 час 21 минуту. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Квитовой — 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде Квитова сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Ига Свёнтек (Польша).
Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.
Комментарии
- 18 августа 2021
-
20:47
-
20:35
-
20:09
-
19:25
-
18:39
-
18:15
-
17:00
-
16:42
-
16:31
-
14:27
-
13:05
-
12:51
-
11:06
-
10:09
-
09:50
-
09:33
-
08:43
-
07:22
-
06:54
-
03:36
-
02:59
-
00:51
-
00:32
- 17 августа 2021
-
22:24
-
21:36
-
20:32
-
17:47
-
16:48
-
16:43
-
16:04
-
14:56
-
13:56
-
12:47
-
12:00
-
11:11
Партнерский контент