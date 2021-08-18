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Вероника Кудерметова потерпела поражение от Петры Квитовой на турнире в Цинциннати

Вероника Кудерметова потерпела поражение от Петры Квитовой на турнире в Цинциннати
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.

Во втором раунде соревнований Кудерметова в двух сетах проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой (11) со счётом 2:6, 4:6. Поединок продлился 1 час 21 минуту. Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Квитовой — 10 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде Квитова сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Ига Свёнтек (Польша).

Действующей победительницей турнира в Цинциннати является белоруска Виктория Азаренко. Призовой фонд текущих соревнований составил $ 2,1 млн.

Цинциннати (ж). 2-й круг
18 августа 2021, среда. 19:10 МСК
Петра Квитова
12
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Вероника Кудерметова
33
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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