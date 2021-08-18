Хуберт Хуркач обыграл Энди Маррея во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Польский теннисист Хуберт Хуркач пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в двух сетах обыграв экс первую ракетку мира британца Энди Маррея. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Итоговый счёт поединка — 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Хуркача. Хуркач 17 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Маррея — 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В следующем раунде Хуркач (9) сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (7).
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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