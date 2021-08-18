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Хуберт Хуркач обыграл Энди Маррея во втором круге «Мастерса» в Цинциннати

Хуберт Хуркач обыграл Энди Маррея во втором круге «Мастерса» в Цинциннати
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Польский теннисист Хуберт Хуркач пробился в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), в двух сетах обыграв экс первую ракетку мира британца Энди Маррея. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Итоговый счёт поединка — 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Хуркача. Хуркач 17 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Маррея — 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде Хуркач (9) сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (7).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Цинциннати (м). 2-й круг
18 августа 2021, среда. 18:50 МСК
Хуберт Хуркач
12
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Энди Маррей
105
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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