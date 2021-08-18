Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Цинциннати

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который продлится до 22 августа.

Во втором раунде четвёртый сеяный Рублёв в трёх сетах обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 5:7, 3:6, 6:1. Встреча продлилась 1 час 59 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Чилича — 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В следующем раунде россиянин встретится с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Алекс де Минор (Австралия).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.