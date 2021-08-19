Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симона Халеп снялась с турнира в Цинциннати

Симона Халеп снялась с турнира в Цинциннати
Комментарии

Экс первая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), на котором прошла во второй круг, одержав первую победу после трёхмесячного перерыва из-за травмы икроножной мышцы.

«К сожалению, сканирование сегодня утром показало, что у меня небольшой разрыв правой приводящей мышцы, поэтому играть сегодня вечером было бы слишком рискованно. Я отдохну и сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к US Open», — написала Халеп в своём «твиттере».

Сегодня, 19 августа, Халеп должна была сразиться с американкой Джессикой Пегулой за выход в третий круг Цинциннати.

Напомним, Халеп получила травму на майском турнире в Риме. После этого Симона не участвовала в розыгрыше титула на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также не ездила на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).

Новость по теме
Симона Халеп одержала первую победу в туре после трёхмесячного перерыва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021