Симона Халеп снялась с турнира в Цинциннати

Экс первая ракетка мира румынка Симона Халеп снялась с турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), на котором прошла во второй круг, одержав первую победу после трёхмесячного перерыва из-за травмы икроножной мышцы.

«К сожалению, сканирование сегодня утром показало, что у меня небольшой разрыв правой приводящей мышцы, поэтому играть сегодня вечером было бы слишком рискованно. Я отдохну и сделаю всё возможное, чтобы быть готовой к US Open», — написала Халеп в своём «твиттере».

Сегодня, 19 августа, Халеп должна была сразиться с американкой Джессикой Пегулой за выход в третий круг Цинциннати.

Напомним, Халеп получила травму на майском турнире в Риме. После этого Симона не участвовала в розыгрыше титула на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, а также не ездила на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).