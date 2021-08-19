Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев одержал победу в первом матче после выступления на Олимпиаде-2020

Александр Зверев одержал победу в первом матче после выступления на Олимпиаде-2020
Комментарии

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В матче второго круга третий сеяный Зверев в двух сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Поединок теннисистов продлился 1 час 18 минут. Зверев 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Харриса — 11 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем раунде Зверев встретится с представителем Аргентины Гидо Пельей.

Отметим, что Зверев впервые вышел на корт после успеха на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), где он завоевал золото в одиночном разряде, в решающем матче обыграв россиянина Карена Хачанова.

Цинциннати (м). 2-й круг
18 августа 2021, среда. 23:10 МСК
Ллойд Джордж Харрис
46
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		2  
7 7 		6  
         
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021