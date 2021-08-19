Александр Зверев одержал победу в первом матче после выступления на Олимпиаде-2020

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). В матче второго круга третий сеяный Зверев в двух сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Поединок теннисистов продлился 1 час 18 минут. Зверев 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Харриса — 11 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем раунде Зверев встретится с представителем Аргентины Гидо Пельей.

Отметим, что Зверев впервые вышел на корт после успеха на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), где он завоевал золото в одиночном разряде, в решающем матче обыграв россиянина Карена Хачанова.