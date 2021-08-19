Рублёв и Хачанов проиграли в 1/8 финала турнира в Цинциннати в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли испанско-аргентинскому дуэту Марсель Гранольерс и Орасио Себальос в 1/8 финала турнира в Цинциннати в парном разряде со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут, за которые Хачанов и Рублёв сделали 11 подач навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 3. На счету из соперников 7 эйсов, и 3 из 5 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Гранольерс и Себальосу предстоит сыграть с победителями матча Филип Полашек (Словакия)/Джон Пирс (Австралия) — Алекс Де Минаур (Австралия)/Кэмерон Норри (Великобритания).

Ранее Рублёв вышел в третий круг турнира в Цинциннати в одиночном разряде, а Хачанов, в свою очередь, проиграл во втором круге.