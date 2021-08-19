Даниил Медведев прокомментировал успешный старт на турнире в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга Медведев в двух сетах обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:2.

«Маккензи может хорошо играть. Все, кто находится во втором круге «Мастерса» могут играть в хороший теннис, мы все это знаем. Нелегко перейти от победы в турнире к победе в другом турнире в других условиях. Вы устаёте физически, особенно в первых матчах. Я действительно счастлив, что мне удалось довольно легко победить. Я боролся за каждое очко, стараясь закончить как можно раньше», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Напомним, в понедельник, 16 августа, Медведев взял титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где в финале обыграл американца Райлли Опелку.