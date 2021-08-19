Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от матча с Григором Димитровым в Цинциннати
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с представителем Болгарии Григором Димитровым в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США).
«Димитров уже победил здесь двух сильных соперников. Однажды я встречался с ним в полуфинале турнира „Большого шлема“. Это что-то значит. Мне нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы победить. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
В матче второго круга Медведев в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 6:2, 6:2. Димитров стартовал с победы над испанцем Роберто Баутиста-Агутом (13) — 6:3, 6:4, а затем одолел Александра Бублика из Казахстана — 6:3, 7:5.
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