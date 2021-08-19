Наоми Осака: я перестала испытывать благодарность за возможность выходить на корт

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала ментальные проблемы, мучившие её на протяжении этого сезона.
«У меня был очень странный год. Думаю, некоторые знают, что случилось со мной в этом году. Я сильно изменила мой настрой. Даже если проигрываю, то чувствую себя победительницей. В мире столько всего творится, что просто встать с утра – уже победа.
Я думала, почему мне не хотелось общаться с журналистами. Думала, что мне страшно – потому что иногда я вижу заголовки после поражений, в которых пишут про «коллапс», что игрок уже не так хорош. В итоге я решила, что должна чувствовать себя победительницей. Выходить на корт и играть, видеть зрителей, которые специально пришли на меня посмотреть, – это уже достижение. Но в какой-то момент я перестала испытывать за это благодарность», — приводит слова Осаки New York Times.
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