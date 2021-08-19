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Наоми Осака: я перестала испытывать благодарность за возможность выходить на корт

Наоми Осака: я перестала испытывать благодарность за возможность выходить на корт
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Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала ментальные проблемы, мучившие её на протяжении этого сезона.

«У меня был очень странный год. Думаю, некоторые знают, что случилось со мной в этом году. Я сильно изменила мой настрой. Даже если проигрываю, то чувствую себя победительницей. В мире столько всего творится, что просто встать с утра – уже победа.

Я думала, почему мне не хотелось общаться с журналистами. Думала, что мне страшно – потому что иногда я вижу заголовки после поражений, в которых пишут про «коллапс», что игрок уже не так хорош. В итоге я решила, что должна чувствовать себя победительницей. Выходить на корт и играть, видеть зрителей, которые специально пришли на меня посмотреть, – это уже достижение. Но в какой-то момент я перестала испытывать за это благодарность», — приводит слова Осаки New York Times.

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