Маррей — о проигрыше во втором круге в Цинциннати: я играл намного лучше, чем на Уимблдоне

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение в матче второго круга турнира в Цинциннати. Он проиграл поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:7 (4:7), 3:6.



«Думаю, что эта неделя была довольно позитивной. Я играл намного лучше, чем, например, во время Уимблдона и во время сезона на травяных кортах. Эта неделя не пошла вспять. Моё тело чувствовало себя хорошо. Хотя американский хард непрост для него. Физически я немного устал после некоторых более длительных розыгрышей, но с точки зрения боли и дискомфорта моё тело было действительно в форме.

Теперь, отправляясь в Нью-Йорк, на этой неделе, я вижу, что появился позитивный прогресс, и я хотел бы сыграть больше матчей. Матчи — это то, что заставляет меня чувствовать себя лучше и больше доверять своему телу", — приводит слова Маррея Sky Sports.