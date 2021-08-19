Хуберт Хуркач: играть против Маррея — это что-то особенное

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
«Играть против Маррея — это что-то особенное. Раньше у меня никогда не было возможности сыграть с ним матч. Он отличный соперник. То, что Маррей сделал для спорта, действительно удивительно. Он такой замечательный игрок и человек. Для меня это очень большая победа», — приводит слова 24-летнего Хуркача официальный сайт АТР Тour.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Хуркача. За выход в четвертьфинал турнира в следующем раунде Хуркач (9) сразится с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (7).
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который отказался защищать титул.
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