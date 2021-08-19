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Зверев: когда я вышел на корт, меня объявили как олимпийского чемпиона. Это особое чувство

Зверев: когда я вышел на корт, меня объявили как олимпийского чемпиона. Это особое чувство
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Пятая ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал победу во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Третий сеяный Зверев в двух сетах обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

«Я доволен тем, кто я есть, я доволен тем, на каком уровне я нахожусь, и я счастлив одержать свою первую победу здесь за семь лет. Очевидно, что это отличное начало недели. Это здорово. Когда я вышел на корт, объявили, что я золотой олимпийский призёр, у меня по коже побежали мурашки. Должен сказать, это заставило меня немного понервничать в начале матча, потому что это особое чувство», — приводит слова Зверева АТР.

В следующем раунде Зверев встретится с представителем Аргентины Гидо Пельей.

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