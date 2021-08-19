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Стефанос Циципас: я попытаюсь найти решения против любого противника в Цинциннати

Стефанос Циципас: я попытаюсь найти решения против любого противника в Цинциннати
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Греческий теннисист Стефанос Циципас в преддверии матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) с представителем Италии Лоренцо Сонего поделился ожиданиями от встречи.

«Лоренцо страстный игрок. Он проявляет себя с лучшей стороны в каждом матче, который ему предстоит сыграть. Очевидно, что я тот, кто попытается найти решения против любого противника, с которым столкнусь на этой неделе. Пусть победит сильнейший», — приводит слова второго сеяного Циципаса сайт АТР Tour.

Циципас будет стремиться повторить свою победу на харде, которую он одержал в начале года на Открытом чемпионате Майами, когда он обыграл Лоренцо Сонего в двух сетах со счётом 6:2, 7:6, что было их единственной встречей на сегодняшний день.

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