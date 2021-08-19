Стефанос Циципас: для молодых передавать коронавирус — это хорошо, мы укрепим иммунитет

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение о вакцинации от коронавируса.

«Я молод, я в категории до 25 лет. Считаю, что вакцина ещё недостаточно протестирована, она новая. У неё есть побочные эффекты, я лично знаю некоторых людей, у которых они были. Я просто не вижу причин, по которым кому-то из моей возрастной группы нужно делать прививки. Думаю, что это нужно пожилым людям, если я не ошибаюсь. Мы пока недостаточно знаем о ней, и пока что это не было обязательным для нас в туре. Так что нет причин ставить вакцину. Я не сказал ничего странного. У каждого своя точка зрения. Если давать интервью, чтобы разыгрывать из себя дипломатов и не иметь возможности выразить свою точку зрения на что-то конкретное, то для чего нужны эти интервью?

Каждый имеет право делать то, что считает правильным. Никто не может прийти к вам с вакциной и заставить вас её сделать. Каждый вправе решать сам. Если вы хотите защитить себя с помощью вакцины, это ваша проблема, иди и сделай это. Для нас, молодых, я считаю, что передать вирус — это хорошо, потому что мы укрепим иммунитет. Я не считаю это чем-то плохим. Как я уже сказал, это необязательно, каждый вправе сам решать, что правильно, а что нет. Придёт время, когда у нас не будет вариантов, делать или нет, но до тех пор я хочу увидеть лучшую версию вакцины, которая даст нам больше плюсов, чем минусов", — приводит слова Циципаса SDNA.