Российская теннисистка Анастасия Гасанова не примет участия в квалификационном раунде Открытого чемпионата США – 2021. Об этом она сообщила в «сториз» своего «инстаграма».

Россиянка Анастасия Гасанова снялась с US Open из-за проблем с получением американской визы Фото: https://instagram.com/anastasia.gasanova?utm_medium=copy_link

Отметим, ранее Гасанова уже сообщала, что испытывает проблемы с получением американской визы, из-за чего пропускает серию турниров WTA в США. «Вот уже несколько месяцев мы с моим тренером отчаянно пытаемся получить американскую визу, но нам постоянно отказывают, несмотря на все письма-подтверждения от WTA, USTA и US Open», — объяснила Гасанова.

Отметим, что 30 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта и МИД будут делать всё возможное для того, чтобы ограничения о выдаче американских виз не коснулись российских спортсменов. Вчера, 18 августа, с американского этапа Бриллиантовой лиги снялись прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, которые также не сумели вовремя получить визу.