Азаренко потерпела разгромное поражение от Барти в третьем круге турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), который завершится за неделю до старта US Open.

В матче третьего круга Барти (1) одержала разгромную победу над действующей победительницей турнира, белоруской Викторией Азаренко (14). Встреча продлилась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:2. Барти 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Азаренко — 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 заработанных.

За право выйти в полуфинал Цинциннати Барти сразится с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Призовой фонд в Цинциннати составил $ 2 114 989.