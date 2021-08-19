Андрей Рублёв обвинил Гаэля Монфиса в симуляции по ходу их поединка в Цинциннати

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поругался с французом Гаэлем Монфисом по ходу их поединка в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Монфис при счёте 1:0 во втором сете почувствовал себя плохо и попросил судью вызвать физиотерапевта до перехода на другую сторону корта. Рефери не удовлетворил просьбу француза и попросил его дождаться перехода. После этого Гаэль выиграл у Рублёва второй гейм подряд, сделав брейк.
«Он плохо себя чувствует? Да вы посмотрите, как он бегает! Он делает это последние семь лет, когда игра идёт не в его пользу», — прокомментировал происходящее Рублёв, что попало в трансляцию.
После медицинского тайм-аута Монфис попросил прощения у россиянина, тот принял извинения и пожал сопернику руку.
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