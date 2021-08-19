Андрей Рублёв одолел Гаэля Монфиса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), который завершится 22 августа.
В матче третьего круга Рублёв (4) в двух сетах обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. Рублёв 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и успешно использовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Монфиса 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
За право выйти в полуфинал турнира Рублёв (4) поборется с ещё одним французом, Бенуа Пэром, который ранее впервые за 8 лет вышел в четвертьфинал «Мастерса», обыграв американца Джона Иснера — 7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1.
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил более $ 3,7 млн. Его прошлогодним победителем является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который отказался защищать титул. Соревнования также пропускают другие представители «Большой тройки» — швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.
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